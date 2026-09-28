“Financiar a pecuária não significa, necessariamente, financiar sua transformação. Precisamos criar condições para que os recursos também apoiem mudanças estruturais nas propriedades, considerando as diferentes realidades e os desafios enfrentados pelos produtores.” Michelle Borges, gerente executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável.
“São mais de 10 milhões de brasileiras à frente dos seus próprios negócios. Muitas delas enfrentam diariamente o desafio de conseguir crédito e fazer suas empresas crescerem. Dar melhores condições para empreender é também fortalecer a autonomia e o futuro de milhões de mulheres.” Ana Cláudia Cotait, presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).
“Estamos vivenciando uma grande crise institucional e, mais uma vez, precisamos reafirmar a ciência do Direito a partir do que está fixado na Constituição da República e nas demais leis do País. Precisamos que outros ramos da Justiça permaneçam abertos aos cidadãos, porque acesso à Justiça não é um favor, é um direito constitucional, em especial, nesse momento em que estamos presenciando tantas transformações e alta demanda no Poder Judiciário.” Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS.
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