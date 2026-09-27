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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 18:32
Rodrigo Soares, presidente do Sebrae NacionalSEBRAE/DIVULGAÇÃO/JC
“O Brasil precisa ter a ambição de definir uma agenda de transformação social diante do novo cenário global. Não podemos ficar presos apenas às discussões fiscais de curto prazo frente às mudanças climáticas, tecnológicas e nos processos de trabalho. Precisamos avançar em uma agenda que nos livre dos retrocessos e garanta oportunidades econômicas e direitos sociais.” Marco Antonio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp.
“O leite e os produtos daqui são produzidos com muito cuidado, especialmente em relação à sanidade animal e às regras sanitárias, que no Brasil são muito exigentes. Já para produtos importados, não há informações se recebem as mesmas exigências de produção em seus países de origem.” Fernando Zimmermann, presidente da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil).
“Quando o Estado regula bem a economia, traz previsibilidade e permite que as pessoas acessem crédito, novas tecnologias e informação. É preciso simplificar o ambiente econômico e permitir que os empreendedores existam e possam escalar. O empreendedorismo só tem sentido se gerar rentabilidade, qualidade de vida e renda digna para as pessoas. E este papel o Estado está fazendo.” Rodrigo Soares, presidente do Sebrae Nacional.