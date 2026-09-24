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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:14
Eduardo Aroeira, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)MILCA SANTOS/DIVULGAÇÃO/JC
“O maior ganho da reforma administrativa talvez seja pensar que vai se ter uma reposição mais reduzida de pessoal, já que você consegue automatizar parte das tarefas, e de repente alocar as pessoas em tarefas que realmente façam sentido em ter pessoas.” Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo (MBC).
“O El Niño precisa ser analisado regionalmente e também de acordo com cada atividade. Para quem produz alimentos, cria gado ou trabalha com florestas, mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas podem alterar o planejamento, a disponibilidade de água, as pastagens, a produtividade e até a logística. Por isso, mais do que falar em perdas ou ganhos generalizados, é preciso olhar para os diferentes cenários e se preparar para eles.” José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho de Administração da holding Colpar Brasil.
“A redução da jornada de trabalho é um debate legítimo e que precisa ser feito com diálogo entre trabalhadores, setor produtivo e poder público. Nossa preocupação é que uma mudança dessa dimensão ocorra sem o tempo necessário para que o setor consiga se preparar, especialmente em um cenário em que já enfrentamos dificuldades de contratação.” Eduardo Aroeira, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).