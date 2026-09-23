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Frases e Personagens

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:16

Fabrizio Panzini, diretor de Políticas Públicas da Amcham Brasil

Fabrizio Panzini, diretor de Políticas Públicas da Amcham Brasil

Fabrizio Panzini, diretor de Políticas Públicas da Amcham Brasil

AMCHAM BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
“Infraestrutura hospitalar não significa apenas ampliar espaços ou incorporar novos equipamentos. Cada investimento precisa estar conectado à segurança do paciente, à eficiência dos processos e à capacidade de oferecer uma medicina cada vez mais qualificada e preparada para o futuro. Esse reconhecimento valoriza um projeto que traduz essa visão e, principalmente, o trabalho de diferentes equipes para transformá-la em realidade.” Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento.

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