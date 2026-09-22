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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:14
Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS)Guilherme Lund/Divulgação/JC
“As empresas começam a operar com uma combinação incomum: atividade perdendo velocidade, mas custo financeiro ainda elevado. O Copom admite que a política monetária está produzindo desaceleração e desinflação, porém avalia que a demanda ainda exerce pressão sobre os preços e que as expectativas permanecem desancoradas. Isso significa que a melhora da inflação corrente não é suficiente, sozinha, para liberar uma queda acelerada dos juros.” Letícia Moschioni, sócia da Finscale.
“A economia circular não se resume à reciclagem, trata-se de um novo modelo econômico voltado a aumentar a competitividade e a eficiência do setor produtivo. Precisamos reforçar a comunicação com a sociedade e o mercado, conectando a agenda circular à redução de emissões e à eficiência no uso de recursos.” Davi Bontempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
“Não basta conhecer ou reconhecer o voto como um direito. É necessário garantir que ele possa ser efetivamente exercido por todas e todos, sem barreiras que impeçam o pleno exercício da cidadania.” Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).