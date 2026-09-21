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Frases e Personagens

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 18:12

Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP

Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP

Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP

Arquivo pessoal/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
“Os resultados alcançados nos primeiros seis meses do Regime Fácil da B3 demonstram que existe uma demanda relevante por alternativas de captação mais adequadas à realidade dos diversos tipos de companhia. Estamos construindo um mercado mais acessível, capaz de conectar empresas de diferentes setores a investidores e novas oportunidades de crescimento.” Heitor Gomes, superintendente de Ofertas Públicas da B3.

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