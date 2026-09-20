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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:46
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão EuropeiaJean-Christophe VERHAEGEN/AFP/JC
“Patrimônio deixou de significar apenas os bens que uma família acumula. A possibilidade de escolher em qual país viver, educar os filhos ou expandir uma empresa também tem valor. Uma residência legal ou uma segunda cidadania cria liberdade de movimento e permite que decisões importantes sejam tomadas com antecedência, estratégia e segurança.” Vinícius Bicalho, advogado.
“A retração de 0,4% da economia brasileira em julho, na comparação com junho, representa a segunda taxa negativa consecutiva e reforça a trajetória de desaceleração do PIB. O resultado reflete o enfraquecimento das três grandes atividades econômicas, com retração da agropecuária e estagnação da indústria e dos serviços. O desempenho negativo de julho evidencia a dificuldade de manutenção de taxas mais elevadas de crescimento no restante do ano, com possibilidade de resultados próximos da estabilidade.” Juliana Carvalho da Cunha Trece, coordenadora do Monitor da Atividade Econômica da Fundação Getulio Vargas (FGV).
"Nosso déficit comercial com a China é agora de € 1 bilhão por dia. Chegamos a um ponto de inflexão. Alguns dizem que o segundo 'choque da China' está prestes a acontecer. Mas ele já está aqui. Isso se reflete em nossas comunidades e nas fábricas de toda a nossa União. Isso leva à desindustrialização nos corações industriais da Europa. Isso é insustentável." Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.