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Frases e Personagens

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:08

Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)

MARTIAL TREZZINI/Pool/AFP/JC
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“Mesmo com a Selic começando a cair, não esperamos uma normalização imediata do crédito. Empresas imobiliárias trabalham com ciclos longos e precisam decidir hoje sobre terrenos e projetos que vão gerar caixa daqui a alguns anos. Nesse cenário, diversificar as fontes de financiamento deixa de ser apenas uma alternativa de custo e passa a ser uma decisão de gestão de liquidez e de continuidade do crescimento.” André Caruso, CEO da Pilar Capital.

"O balanço do varejo no primeiro semestre reforça a resiliência do consumidor brasileiro, que manteve o dinamismo em setores ligados à convivência e bem-estar. Por outro lado, o cenário macroeconômico fez com que o consumidor adiasse compras que exigiam maior planejamento financeiro, como móveis e eletrônicos, o que ainda representa uma oportunidade de retomada para o varejo nestes segmentos ao longo do ano.” Gustavo Arruda, Economista-Chefe para a América Latina do Mastercard Economics Institute (MEI). 

"O cenário do comércio global mudou significativamente, mas a lógica fundamental do sistema, de que todas as economias se beneficiam mais cooperando do que agindo unilateralmente, permanece tão relevante hoje como sempre foi." Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

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