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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:20
Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos (ABBC)Roque de Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
"Estar no digital deixou de ser uma opção para o pequeno negócio. O consumidor já pesquisa, compara preço, busca avaliações e compra pelo celular. Então, quando uma empresa não está nesse ambiente, ela acaba ficando fora de uma parte importante da jornada de compra.” William Almeida, gestor de mercado digital do Sebrae.