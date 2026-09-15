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Frases e Personagens

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:12

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

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Dimitar DILKOFF/AFP/JC
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“Há uma diferença importante entre risco econômico e risco institucional neste momento. O primeiro já é relativamente mensurável: PIB de 1,89%, inflação prospectiva de 4,65%, Selic ainda elevada e condições financeiras globais mais apertadas. O segundo é mais difícil de precificar porque depende da duração e do desfecho da tensão entre instituições. A transmissão relevante começa quando essa incerteza altera a remuneração exigida para financiar o Brasil.” Edgar Araújo, CEO da Azumi Investimentos.

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