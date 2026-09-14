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Frases e Personagens

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:41

Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS)

Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS)

Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS)

Divulgação/JC
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“A inteligência artificial transformou a desinformação em um desafio contínuo: não estamos mais lidando apenas com textos falsos, mas com uma tecnologia capaz de fabricar realidades sob medida em segundos. A cibersegurança evolui para detectar esses desvios, mas a verdadeira virada de jogo acontece na mente das pessoas. Em momentos de grande apelo emocional, como o período eleitoral, fazer uma pausa para avaliar a informação antes de reagir é o ato de defesa digital mais poderoso que existe.” Iskander Sanchez-Rola, diretor sênior de IA e Inovação na Norton.
“Uma política nacional de minerais críticos tem que garantir que o País tenha condições de produzir esses minerais, beneficiá-los e utilizá-los prioritariamente em uma indústria nacional.” Iago Montalvão, coordenador executivo do Instituto de Economia da Unicamp. 
“Os desafios da educação são grandes demais para serem enfrentados por uma única rede. O Rio Grande do Sul possui uma capacidade educacional privada instalada que pode ser mobilizada em favor do interesse público. Queremos contribuir para construir caminhos de cooperação, com transparência, critérios e avaliação de resultados.” Oswaldo Dalpiaz, presidente do SINEPE/RS.

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