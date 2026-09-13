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Frases e Personagens

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:05

Maria Paula Velloso, diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Maria Paula Velloso, diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Maria Paula Velloso, diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Valter Campanato/Agência Brasil/Divulgação/JC
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JC
JC
“O conceito de Gestão 5.0 enfatiza a necessidade de colocar as pessoas no centro dessas transformações, conciliando avanços tecnológicos com sustentabilidade, ética, desenvolvimento humano e criação de valor para a sociedade.” Alex Eckert, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

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