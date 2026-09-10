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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:17
Flávia Fiorin, diretora do TecnopucTÂNIA MEINERZ/JC
“Uma experiência de marca não se constrói apenas pelo que se vê, mas pela forma como cada escolha conduz percepção, relacionamento e desejo. Para uma marca de luxo, entender sobre o mercado exige compreender o território sem perder sua singularidade.” Tamara Lorenzoni, estrategista de marcas.
"A produção brasileira deve ser apresentada no cenário internacional considerando o conjunto dessas práticas. Temos que mostrar para o mundo que produzimos uma soja muito sustentável.” Endrigo Dalcin, presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
“Por muito tempo, falou-se em economia digital como se ela fosse nos levar a uma economia totalmente virtual. Porém, a inteligência artificial evidencia, a partir da demanda por processamento e energia, que a infraestrutura de engenharia – representada por data centers e equipamentos – é tão essencial quanto os algoritmos. Nosso Estado construiu uma base industrial sólida e tem formado pessoas com excelência para atuar na transformação da ciência em inovação. Esse encontro integra ações que visam direcionar nossas competências para uma estratégia comum e de longo prazo rumo a essa nova economia.” Flavia Fiorin, diretora do Tecnopuc.