Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasFrases e Personagens
Frases e Personagens

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:15

Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

ACPA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC

“As empresas vivem um paradoxo: são cada vez mais pressionadas a se posicionar e a ter um papel dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, são orientadas para o lucro. A principal prática é alinhar o discurso à prática e construir uma trajetória que sustente esse posicionamento.” Giuliana Isabella, professora de Marketing do Insper.

 

“A crise de mão de obra tem ficado cada vez mais dramática tendo em vista o envelhecimento da população e as novas tecnologias, como a inteligência artificial. Podemos dizer sem exagero que precisamos nos reinventar para permanecermos competitivos.” Vânia Lúcia de Lima, membro do conselho de administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM).

 

“A América Latina tornou-se o berço de uma estratégia altamente eficaz de economia circular. Provamos ser possível converter passivos operacionais em produtos sustentáveis de primeira linha.” Wender Alves, vice-presidente global de Ecoprodutos e Inovação da Harsco.

 

“É impressionante a velocidade e com que os veículos eletrificados chegaram no mercado brasileiro. Acompanhamos desde fevereiro deste ano um descolamento e um crescimento muito acentuado dos veículos elétricos.” Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.