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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:15
Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)ACPA/DIVULGAÇÃO/JC
“As empresas vivem um paradoxo: são cada vez mais pressionadas a se posicionar e a ter um papel dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, são orientadas para o lucro. A principal prática é alinhar o discurso à prática e construir uma trajetória que sustente esse posicionamento.” Giuliana Isabella, professora de Marketing do Insper.
“A crise de mão de obra tem ficado cada vez mais dramática tendo em vista o envelhecimento da população e as novas tecnologias, como a inteligência artificial. Podemos dizer sem exagero que precisamos nos reinventar para permanecermos competitivos.” Vânia Lúcia de Lima, membro do conselho de administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM).
“A América Latina tornou-se o berço de uma estratégia altamente eficaz de economia circular. Provamos ser possível converter passivos operacionais em produtos sustentáveis de primeira linha.” Wender Alves, vice-presidente global de Ecoprodutos e Inovação da Harsco.
“É impressionante a velocidade e com que os veículos eletrificados chegaram no mercado brasileiro. Acompanhamos desde fevereiro deste ano um descolamento e um crescimento muito acentuado dos veículos elétricos.” Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).