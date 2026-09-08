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Frases e Personagens

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:15

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Gilberto Sousa/CNI/Divulgação/JC
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“É um desafio todo dia reforçar as práticas de sustentabilidade. E o seguro fecha a ponta da sustentabilidade no sentido de que se mais pessoas tiverem seguros, a gente vai ter um fortalecimento da economia diante de catástrofes climáticas, problemas sociais, porque o segurado não é pego desprevenido quando acontece isso. Consegue ter condições para um recomeço de vida.” Ivani Benazi, superintendente de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

 

“Embora a transição energética demande minerais críticos, a extração deve ser feita de modo que proteja as pessoas e a natureza. A mineração, sem as devidas proteções socioambientais e participação social, está associada a danos ambientais, à violação dos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e à degradação de ecossistemas. Não podemos permitir que uma política nacional para o setor repita um modelo colonial extrativista a que fomos submetidos no passado.” Gabriela Nepomuceno, especialista em Políticas Públicas do Greenpeace Brasil.

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