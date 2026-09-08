Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:15
Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)Gilberto Sousa/CNI/Divulgação/JC
“É um desafio todo dia reforçar as práticas de sustentabilidade. E o seguro fecha a ponta da sustentabilidade no sentido de que se mais pessoas tiverem seguros, a gente vai ter um fortalecimento da economia diante de catástrofes climáticas, problemas sociais, porque o segurado não é pego desprevenido quando acontece isso. Consegue ter condições para um recomeço de vida.” Ivani Benazi, superintendente de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.
“Embora a transição energética demande minerais críticos, a extração deve ser feita de modo que proteja as pessoas e a natureza. A mineração, sem as devidas proteções socioambientais e participação social, está associada a danos ambientais, à violação dos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e à degradação de ecossistemas. Não podemos permitir que uma política nacional para o setor repita um modelo colonial extrativista a que fomos submetidos no passado.” Gabriela Nepomuceno, especialista em Políticas Públicas do Greenpeace Brasil.