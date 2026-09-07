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Frases e Personagens

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:11

Frederico Bedran, diretor-executivo da Associação de Minerais Críticos

Frederico Bedran, diretor-executivo da Associação de Minerais Críticos.

Frederico Bedran, diretor-executivo da Associação de Minerais Críticos.

DIVULGAÇÃO/JC
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JC
“O planejamento não pode mais ser um documento estático que a empresa constrói no início do ano e revisita meses depois. O avanço exponencial da Inteligência Artificial e a velocidade do mercado atual simplesmente não permitem isso.” Thiago Molino, CEO da Globalsys.

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