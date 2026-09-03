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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:17
Antônio Patrus, diretor da Bossa InvestDIVULGAÇÃO/JC
“Muitos países tomam como base o atendimento às exigências sanitárias da UE para tomar suas próprias decisões. Se o bloco europeu tem uma exigência e o Brasil atende, outros países também compram de nós sem necessidade adicional de vistorias ou inspeções.” Ágide Eduardo Meneguette, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná.
"Toda revolução tecnológica exige uma revolução de mentalidade. É preciso parar e refletir sobre o que está acontecendo no campo da inovação ao redor." Franz Figueroa, head de UX na Apple Developer Academy em Porto Alegre.
“O aumento da temperatura global deve ultrapassar 1,5°C em poucos anos. E em todo o planeta, os impactos da mudança climática vão se manifestar mais rápido, serão mais intensos e durarão mais tempo, custando mais vidas e causando perturbações mais profundas.” Inger Andersen, diretora-executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).
“Uma economia não entra em um novo ciclo de crescimento apenas porque sua produção avançou em determinado mês. A alta de 0,2% em julho interrompeu duas quedas, mas a retração de 0,8% da média móvel trimestral mostra que o impulso recente continua fraco.” Antônio Patrus, diretor da Bossa Invest.