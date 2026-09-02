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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:37
Luciano Coutinho, economista e ex-presidente do BNDESWikipédia/Divulgação/JC
“O tradicionalismo é frequentemente associado à cultura e à identidade, mas também existe uma dimensão econômica muito significativa. Quando observamos os gastos com alimentação, vestuário, transporte, eventos, música, produtos culturais e serviços, percebemos que existe uma extensa cadeia produtiva associada às manifestações tradicionalistas.” José Antonio Ribeiro de Moura, economista e professor da Universidade Feevale.
“Em um cenário de cadeias mais complexas, crescimento do comércio eletrônico e pressão por eficiência, os operadores logísticos são cada vez mais relevantes para conectar setor produtivo e consumidores e promover a integração inteligente entre os modais.” Marcella Cunha, diretora-executiva da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol).
“Não se pode pensar em uma economia moderna sem indústria, nem em uma indústria moderna sem a indústria química. O Brasil precisa encontrar uma solução própria, considerando suas características e vantagens, inclusive a possibilidade de desenvolver uma petroquímica de baixo carbono. Mas é preciso enfrentar, sobretudo, a questão estrutural da oferta de matérias-primas e construir políticas sistêmicas que permitam tornar o setor mais competitivo.” Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES.