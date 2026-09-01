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Frases e Personagens

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:15

Dario Durigan, ministro da Fazenda

Dario Durigan, ministro da Fazenda

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Diogo Zacarias/MF/JC
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“Esperar o impacto aparecer no estoque ou no recebível para buscar capital reduz a margem de reação da empresa. Com um El Niño forte atravessando a formação da safra, a agroindústria precisa projetar não apenas quanto pretende comprar ou processar, mas o que acontece com seu caixa caso a matéria-prima chegue em menor volume, mais tarde ou a um custo diferente do esperado.” Priscila de Freitas, diretora de crédito da Multiplike.

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