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Frases e Personagens

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:12

Ely Wertheim, vice-presidente da Área da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Ely Wertheim, vice-presidente da Área da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Ely Wertheim, vice-presidente da Área da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

CBIC/DIVULGAÇÃO/JC
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“A tecnologia entrando é imbatível, mas é preciso dar ao ser humano o espaço de colocar aquilo que é de verdade humano nisso, questões de contexto, de avaliação comportamental, de julgamento.” Neudson Peres de Freitas, diretor de Estratégia e Transformação Ágil do Banco do Brasil.

“O venture capital continua sendo extremamente valioso quando a empresa precisa acelerar a expansão, investir antes de gerar caixa ou disputar mercados em que a velocidade influencia a liderança. O problema surge quando uma ferramenta financeira passa a ser tratada como certificado universal de qualidade.” Leopoldo de Lima, economista e sócio da Questum.

“O crédito é fundamental para transformar a demanda das famílias em vendas. O crescimento dos financiamentos para aquisição é um sinal positivo para o mercado e, ao mesmo tempo, o avanço expressivo dos recursos destinados à construção cria condições para novos empreendimentos. Precisamos garantir que essas duas frentes continuem avançando para sustentar um mercado saudável e ampliar o acesso das famílias à moradia.” Ely Wertheim, vice-presidente da Área da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

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