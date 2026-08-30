“Para a pecuária gaúcha, não é estratégico disputar com outras regiões apenas em quantidade. O diferencial está na qualidade e na identidade da nossa produção. A Indicação Geográfica ajuda a mostrar ao mercado que essa carne tem características próprias e pode alcançar consumidores que valorizam e estão dispostos a pagar por esse diferencial.” Rodrigo Marques de Lima, analista de Projetos do Sebrae RS.
“A inflação está cedendo, mas ainda não está vencida. A etapa seguinte será mais lenta e exigente. O desafio já não é apenas produzir um mês de deflação, mas transformar o alívio atual em uma trajetória duradoura, capaz de aproximar os serviços, os núcleos e as expectativas da meta de inflação.” André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre).
“Zerar o imposto sobre produtos de até US$ 50 estabelece um tratamento tributário diferenciado para as importações. Isso prejudica o mercado interno, viola a isonomia, a livre concorrência e o preceito constitucional de proteção do mercado interno como patrimônio nacional. A retomada da cobrança do imposto é fundamental para que a indústria brasileira recupere a competitividade.” Marcio Guerra, superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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