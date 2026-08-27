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Frases e Personagens

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:24

Rodrigo Soares, presidente do Sebrae

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Arquivo Pessoal/JC
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“Solo, vegetação, clima, raças, tradição, cultura e as lidas campeiras executadas pelo gaúcho formam um conjunto de fatores que resulta em um sabor e uma qualidade únicos, determinando o terroir da carne produzida nesse bioma, reconhecida no Brasil e no mundo.” Custódio Magalhães, presidente da AproPampa.

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