"O mercado brasileiro, assim como muitos países ao redor do mundo, tem enfrentado grandes dificuldades para se recuperar pós-pandemia, com as guerras e agora com as taxações. As oscilações políticas e econômicas globais têm grande impacto no cenário econômico interno. Os principais players do mercado sobreviveram nos últimos anos, mantendo suas operações no vermelho e recorrendo a empréstimos para evitar o fechamento." Denis Barroso, especialista em recuperação empresarial.
“As fórmulas que prometem autoconhecimento rápido vendem a mesma ilusão que corrói boa parte da liderança que conheço: a de que competência é dominar tudo, quando na prática é sustentar presença diante do que escapa ao controle.” Ricardo Ramos, ex-diretor do BNDES e especialista em gestão.
“Os números mostram que o cumprimento da meta fiscal de 2026 ficou um pouco mais folgado. Os números das avaliações bimestrais anteriores já mostravam que o governo conseguiria cumprir a meta fiscal. Isso ficou um pouco facilitado depois do choque do preço do petróleo, em razão do conflito no Irã, porque as receitas do governo aumentaram muito, principalmente em maio, junho e julho. Então, devem garantir um cumprimento com relativa folga.” Alexandre Andrade, diretor do Instituto Fiscal Independente (IFI).
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