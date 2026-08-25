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Frases e Personagens

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:20

Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc

Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc

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TÂNIA MEINERZ/JC
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"O BRDE é um banco público que atua com uma excelência muito acima da iniciativa privada. Ele tem essa capacidade de promover o desenvolvimento econômico com técnica e atuando de forma política sem se deixar contaminar pela política. Falamos muito em privatizações e concessões, e o banco público BRDE é uma das grandes exceções. Não vejo nada parecido na iniciativa privada." Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul.

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