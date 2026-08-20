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Frases e Personagens

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:50

Haroldo da Silva, presidente do Conselho de Economia de São Paulo (Corecon-SP)

Haroldo da Silva, presidente do Conselho de Economia de São Paulo (Corecon-SP)

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"A questão é que o Judiciário não deve ter como objetivo preservar, em suas decisões, a saúde das contas públicas, sendo essa uma tarefa do Executivo por meio de uma gestão eficiente e superavitária." Vanessa Canado, coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do Insper.

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