Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasFrases e Personagens
Frases e Personagens

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:10

Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Márcio Elias Rosa, msinistro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Márcio Elias Rosa, msinistro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
"O mercado cresceu e ficou mais sofisticado. Não basta ampliar o volume de crédito, é preciso entender profundamente o negócio de quem toma o recurso, construir estruturas adequadas e manter disciplina na seleção das operações. A experiência da Cláudia reúne justamente essas diferentes dimensões." Gabriel Padula, CEO do Grupo Everblue.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.