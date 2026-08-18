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Frases e Personagens

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:10

José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

CNDL/Divulgação/JC
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"Quando o custo de levar um produto de um país para outro aumenta, o empresário naturalmente começa a rever toda a estrutura da operação. Em alguns casos, deixa de fazer sentido pensar apenas em exportação e passa a ser necessário estudar presença local, parceiros, distribuição ou até produção dentro dos Estados Unidos." Renato Alves de Oliveira, especialista em estratégias de expansão.

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