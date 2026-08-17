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Frases e Personagens

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:11

Laudemir Müller, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Laudemir Müller, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Laudemir Müller, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

ApexBrasil/Divulgação/JC
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"O Brasil não tem falta de projetos industriais nem de demanda por modernização. O que ainda falta é uma cultura mais estratégica de financiamento. A indústria pode crescer mais, avançar mais e competir melhor se souber usar o crédito como aliado, e não como último recurso." Volnei Eyng, fundador e CEO da Multiplike.

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