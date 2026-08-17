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Frases e Personagens

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 17:40

Cezar Schirmer, secretário municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre

Cezar Schirmer, secretário municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre

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Clara Angeleas/Divulgação/JC
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"Existe uma demanda crescente por profissionais capazes de levar soluções de IA e machine learning da fase experimental para produção em projetos reais. O aprendizado contínuo será um dos maiores diferenciais competitivos da nova economia. A velocidade das transformações exige adaptação constante e disposição para desenvolver novas competências ao longo de toda a carreira." Marcosiris Amorim Pessoa, membro sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).

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