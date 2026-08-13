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Frases e Personagens

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:07

Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)

Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)

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“Orçamento climático não significa necessariamente gastar mais, mas gastar melhor. Quando uma cidade entende como os recursos contribuem para suas metas climáticas, ela consegue transformar planos em prioridades de governo e direcionar o dinheiro público para ações que reduzem emissões, protegem a população e preparam a cidade para os impactos climáticos que já estamos vivendo.” Sara da Silva Freitas, Gerente Sênior de Orçamento Climático do Programa Mutirão Brasil.

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