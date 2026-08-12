Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasFrases e Personagens
Frases e Personagens

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:09

Vander Costa, presidente do Sistema Transporte

Vander Costa, presidente do Sistema Transporte

Vander Costa, presidente do Sistema Transporte

CNT/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
“As empresas precisarão abandonar modelos tradicionais de contratação baseados exclusivamente em experiência profissional e passar a valorizar competências, potencial de aprendizagem e capacidade de adaptação. Também será necessário investir em programas de treinamento contínuo, integração entre profissionais experientes e recém-contratados e no uso responsável da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio, não apenas de substituição da mão de obra.” Lacier Dias, especialista em estratégia, tecnologia e transformação digital.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.