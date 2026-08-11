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Frases e Personagens

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:10

Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)

Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)

Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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“O IPCA de julho continua em linha com argumentos que permitem apoiar a continuidade do ciclo de cortes da Selic, mas não oferece, isoladamente, argumento suficiente para acelerar o ritmo de flexibilização monetária. O próprio Copom manteve uma comunicação cautelosa na reunião de agosto. Serviços, expectativas, câmbio, cenário fiscal e atividade continuarão determinantes para definir até onde poderá avançar o atual ciclo de afrouxamento monetário.” Cassio de Jesus, Diretor de Investimentos e Novos Negócios da Pilar Capital.

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