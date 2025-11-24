Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban)
Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban)
Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação/JC
“A taxa de juros, hoje no nível mais alto em quase duas décadas, atua de forma clara na compressão da demanda: encarece o crédito, reduz o impulso ao consumo, adia investimentos e aperta o orçamento das famílias. A renda ainda não recuperou plenamente o poder de compra perdido, o que limita o consumo em segmentos importantes.” Douglas Elmauer, professor de Economia e Direito do Mackenzie Alphaville.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
“A taxa de juros, hoje no nível mais alto em quase duas décadas, atua de forma clara na compressão da demanda: encarece o crédito, reduz o impulso ao consumo, adia investimentos e aperta o orçamento das famílias. A renda ainda não recuperou plenamente o poder de compra perdido, o que limita o consumo em segmentos importantes.” Douglas Elmauer, professor de Economia e Direito do Mackenzie Alphaville.
“Com custos menores, os produtos brasileiros ficam mais competitivos no mercado americano. Isso pode reposicionar o Brasil em cadeias de fornecimento, especialmente em setores onde preço e qualidade são decisivos. O efeito imediato é positivo, mas concentrado nos exportadores desses produtos.” Volnei Eyng, economista.
“O processo de desaceleração do crédito segue gradual, apesar da política monetária em nível bastante contracionista, com o ritmo de crescimento da carteira total permanecendo em dois dígitos. Esse crescimento segue sustentado pelos programas governamentais para as empresas e linhas voltadas ao consumo para as famílias, embora neste caso com uma piora da qualidade da carteira.” Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).