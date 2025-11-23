Porto Alegre,

Frases e Personagens

Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 18:51

Ronaldo Santini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul

EVANDRO OLIVEIRA/JC
“A isenção visou apenas questões internas dos EUA, para atenuar a inflação americana, estimulando apenas a exportação de commodities. Produtos manufaturados têm pouco peso para o consumidor americano. O custo Brasil já tira competitividade dos bens industriais. Com as tarifas, temos menos ainda. As negociações ainda não terminaram.” José Augusto de Castro, presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).
“Segurança digital faz parte da vida de qualquer cidadão, deixou de ser um tema restrito a especialistas e empresas de tecnologia. No mundo digital, a ingenuidade é a principal vulnerabilidade.” João Brasio, especialista em segurança digital.
“Como mulher e empresária, sei que o caminho é árduo, mas com coragem e determinação, grandes vitórias são possíveis. Às mulheres com sonhos e desafios, digo: acreditem em si, busquem apoio e tenham coragem para trilhar seu próprio caminho.” Nara Effel, presidente Executiva do Instituto Maranatha.
“Nosso turismo vive o melhor momento. Os resultados de 2025 mostram que o Rio Grande do Sul voltou ao mapa de maiores destinos.” Ronaldo Santini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul.  

