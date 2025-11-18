Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs)

“Produzir e preservar é fundamental, porque um dos grandes ativos da produção de alimentos é o clima. O agro veio aqui para desmistificar a forma como os produtores brasileiros produzem e mostrar ao mundo que a imensa maioria dos produtores tem boas práticas.” Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.

“O comportamento observado no Focus evidencia um avanço relevante na ancoragem inflacionária, ao aparecer abaixo do teto da meta, o IPCA sinaliza que o processo de desinflação entrou em terreno mais firme. Há pressões em administrados, mas elas não alteram o diagnóstico central. O mercado reagiu imediatamente, trazendo para janeiro a expectativa de início do ciclo de queda da Selic.” Fabio Murad, economista.