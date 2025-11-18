“Produzir e preservar é fundamental, porque um dos grandes ativos da produção de alimentos é o clima. O agro veio aqui para desmistificar a forma como os produtores brasileiros produzem e mostrar ao mundo que a imensa maioria dos produtores tem boas práticas.” Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
“Produzir e preservar é fundamental, porque um dos grandes ativos da produção de alimentos é o clima. O agro veio aqui para desmistificar a forma como os produtores brasileiros produzem e mostrar ao mundo que a imensa maioria dos produtores tem boas práticas.” Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.
“O comportamento observado no Focus evidencia um avanço relevante na ancoragem inflacionária, ao aparecer abaixo do teto da meta, o IPCA sinaliza que o processo de desinflação entrou em terreno mais firme. Há pressões em administrados, mas elas não alteram o diagnóstico central. O mercado reagiu imediatamente, trazendo para janeiro a expectativa de início do ciclo de queda da Selic.” Fabio Murad, economista.
“A decisão do governo americano de retirar parte das tarifas aplicadas a produtos agrícolas reforça que o diálogo continua sendo o melhor caminho para reduzir distorções e ampliar a competitividade. No caso do Rio Grande do Sul, embora o impacto imediato seja concentrado apenas na carne bovina, seguimos defendendo avanços mais amplos, que eliminem desigualdades tarifárias e permitam que a indústria gaúcha dispute o mercado norte-americano em condições justas.” Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).