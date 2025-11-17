“Hoje, apenas 10% da produção de arroz é exportada, uma participação ainda discreta para um país com capacidade industrial robusta e posição estratégica no Mercosul.” Andressa Silva, diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz).

“O setor de serviços é o que está mais vulnerável com a reforma tributária. Os setores ou empresas que, de alguma forma, têm algum benefício, esses benefícios e regimes especiais tendem a desaparecer ao longo da reforma. A empresa precisa se planejar nesse sentido.” Luis Garcia, tributarista.

“Com a inflação moderada e sinais de desaceleração na atividade industrial, o cenário começa a abrir espaço para que o Banco Central avalie cortes na taxa de juros. Para que os cortes aconteçam, será preciso observar uma trajetória mais clara e persistente de queda da inflação, especialmente nos serviços e nos preços administrados.” Volnei Eyng, economista.

“É fundamental termos a certeza de que, na escola, além de aprenderem e ampliarem seus conhecimentos, os estudantes também estão seguros. A escola é o espaço onde as crianças adquirem valores, conhecimentos e aptidões e isso fortalece a figura do professor.’’ Comandante Nádia, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.