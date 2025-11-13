Porto Alegre,

Frases e Personagens

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 18:53

Moisés Barboza, presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre

“O protagonismo das empresas e instituições gaúchas é um exemplo de como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem orientar políticas públicas e práticas empresariais mais humanas e resilientes. A reconstrução precisa ser inclusiva e baseada em valores.” Cláudio Oliveira, coordenador de Comunicação do Movimento ODS RS e diretor da Ponto Hub.
“O Brasil tem uma base sólida que garante produção sustentável, amplia competitividade e inspira outros países a avançarem na transição energética. Temos capacidade real de contribuir de forma decisiva para as metas do Acordo de Paris.” Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).
“O consumidor não abandonou as lojas físicas, mas passou a atribuir a elas um novo papel, o de espaço de confiança, onde pode experimentar, comparar e ter contato direto com os produtos. O varejo não desaparece com o digital, mas se reinventa.” Giovana Giroto, diretora de marketing da Serasa.
“A política precisa se voltar ao cuidado com a cidade e com as pessoas. Esse deve ser o compromisso de todos: superar o extremismo e fazer política pelo bem comum, pelos motivos certos.” Moisés Barboza, presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre.
 
 

