“O ambiente macroeconômico começa a oferecer sinais de amadurecimento, com a política monetária consolidando resultados e o investidor voltando a pensar em estratégia de longo prazo. O IPCA em 0,09% mostra que o Brasil vive um raro momento de convergência entre estabilidade de preços e confiança do mercado. O desafio global segue sendo a assimetria de ciclos monetários, que exige educação financeira e gestão técnica.” Fabio Murad, economista.

“Pensar o enfrentamento da desigualdade junto com o enfrentamento da mudança do clima é algo perfeitamente possível, e é o único caminho para lidar com os dois problemas com eficiência.” Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.

“O que será feito ao longo do ano será o acompanhamento da despesa, como tem sido feito nos últimos anos. Se a receita não performar cortaremos a despesa, eventualmente no custeio de órgãos e investimentos.” Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul.

“Algo que está caindo de maduro é a questão da tecnologia. Os segmentos da inovação e da tecnologia têm muitas oportunidades que estão aí. E a nossa região (Vale do Sinos) tem muita vocação para isso”. Jerri Meneghetti, prefeito de Dois Irmãos, no evento do Mapa Econômico do RS em Porto Alegre.