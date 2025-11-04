“A indústria brasileira acaba competindo com, às vezes, produtos de baixa qualidade e muitas vezes até falsificações que contribuem com o mercado ilegal. E isso não é salutar, para comparar produtos de alta qualidade com o produto da indústria brasileira.” Márcio Guerra, economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Práticas como o plantio direto e o uso de bioinsumos já estão em expansão, mesmo diante de cenários desafiadores. Isso mostra que o produtor reconhece o retorno que essas soluções geram.” Guilherme Bastos, coordenador do Centro de Bioeconomia da Fundação Getulio Vargas (FGV).

“Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira. Muitos consumidores ainda enfrentam desafios para equilibrar o orçamento, especialmente diante de um cenário econômico de maior custo de vida.” Aline Maciel, diretora da Serasa.

“Esta iniciativa visa colocar em prática a nossa estratégia de ampliar a oferta de soluções para a transição energética e descarbonização. Também poderemos entender os desafios e oportunidades na prática e, com isso, dar base econômica para o uso em larga escala do hidrogênio.” Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8.