“Devemos manter a direção correta da reforma da OMC, defender os princípios fundamentais da nação mais favorecida, da não discriminação e atualizar as regras econômicas e comerciais internacionais para refletir as mudanças dos tempos, de modo a proteger melhor direitos e interesses legítimos de países em desenvolvimento.” Xi Jinping, presidente da China.

“Cada vez mais vemos a conquista de espaço das micro e pequenas empresas, que movimentam a economia, geram renda e ampliam o acesso ao mercado de trabalho. Esse é o público que mais precisa de ajuda para crescer.” Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual.

“É um momento histórico para o consumidor e para a economia, pois o mercado livre de energia vai se refletir em contas de eletricidade mais baratas e diversidade de produtos, que resultam em mais eficiência, tanto no setor elétrico como em toda a economia.” Rodrigo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel).

“Chegamos em um ponto limite. Não há como competir com a avalanche de leite e queijos do Prata que está entrando no Brasil. Precisamos de apoio ou o setor lácteo nacional não resistirá por muito tempo.” Darlan Palharini, coordenador do Conseleite RS.