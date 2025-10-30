“A sustentabilidade deixou de ser apenas um imperativo moral para se consolidar como fundamento essencial da estratégia empresarial. A mensagem é clara: não há mais retorno ao velho modelo de negócios, descolado das urgências sociais e ambientais.” Daniela Grelin, diretora executiva do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

“Dois terços das cargas no Brasil são transportados por caminhões, e mais de 90% dos passageiros viajam de ônibus. Esse perfil não é sustentável no longo prazo. O transporte hidroviário é mais barato e polui menos. Precisamos de um programa de Estado para inverter essa lógica, reduzir o Custo Brasil e ampliar a competitividade do País.” Valter Souza, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

“O Rio Grande do Sul tem um grande potencial em eólica offshore, com 31 projetos em processo de licenciamento no Ibama. Além disso, o Estado deu início ao Planejamento Espacial Marinho (PEM), uma política de gestão dos usos do mar. Com essa assinatura, o Rio Grande do Sul une forças com os demais estados que possuem projetos piloto para que a pauta ganhe força nacionalmente, garantindo o reconhecimento como um polo em offshore.” Marjorie Kauffmann, secretária de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul.