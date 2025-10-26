“Não vai ser a economia o fator eleitoral. É a segurança, a segurança pessoal, segurança econômica, segurança para os seus filhos, nacionalismo de volta. São valores conservadores.” Paulo Guedes, ex-ministro da Economia.

“Aqui, tudo que se planta, cresce. Lançamos a pedra fundamental do AeroCiti, um investimento de R$ 3 bilhões e 1,5 mil novos empregos que vai transformar o futuro da nossa região. O desenvolvimento começa pelas cidades — e o nosso Estado tem vocação para decolar.” Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba.

“A indefinição do Orçamento de 2026 aumenta a incerteza sobre a política fiscal e compromete a previsibilidade das contas públicas. Isso gera cautela no mercado, pressiona juros futuros e o câmbio, além de reduzir o apetite por risco. Sem clareza sobre metas e despesas, investidores tendem a precificar maior risco fiscal, o que pode encarecer o custo da dívida e impactar o crescimento econômico no curto prazo.” Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

“Cada vez mais temos que trabalhar nesse processo de educação, digitalização e simplificação para trazermos mais pessoas para essa base de investidores. Essa é nossa agenda e é o que temos feito nos últimos anos.” Gilson Finkelsztain, CEO da B3.