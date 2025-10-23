Artur Watt Neto, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

“Os bancos defendem, com muita convicção, a criação urgente de uma lei federal que permita bloquear operações suspeitas e proteger o sistema financeiro. Não há mais espaço para permissividade.” Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

“As condições financeiras da indústria seguem em sua maioria bastante negativas. Elas até melhoraram um pouco na passagem do segundo para o terceiro trimestre, mas há uma insatisfação muito grande com relação às margens de lucro.” Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Usamos a paixão que une o continente para criar um produto turístico integrado, poderoso e sustentável. A Rota Turística de Futebol do Mercosul vai fortalecer a marca ‘Visit South America’ e atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, gerando desenvolvimento e fortalecendo os laços culturais.” Celso Sabino, ministro do Turismo.