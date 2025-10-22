“A criação do Conselho Estadual de Combate à Informalidade é uma conquista histórica para o Rio Grande do Sul e para todos que lutam por um mercado mais justo e equilibrado. Há anos trabalhamos por esta causa e agora celebramos um passo decisivo no combate à informalidade.” Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

“Em um cenário de crise global, em que o papel das cortes constitucionais parece se desidratar, em que a autoridade da Constituição, do direito e do poder Judiciário se mostra diluída e contestada, devemos nos voltar para o básico.” Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com o impasse no Orçamento de 2026, a incerteza fiscal é elevada e é reduzida a confiança do mercado, que reage com cautela diante do risco de maior desequilíbrio nas contas públicas.” Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio.

“O setor de construção está em um momento não muito positivo, bastante desafiador por causa dos juros altos. Nos últimos dois meses, sentimos um movimento de retração nas vendas. O programa Reforma Brasil tem a total possibilidade de reverter isso.” Cássio Tucunduva, presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco).