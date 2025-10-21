Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)

“A capacidade em se adaptar, rapidamente, às competências e garantir o seu reconhecimento é fundamental para a construção de economias inclusivas e preparadas para o futuro.” Jeferson Mateucci, especialista de Desenvolvimento Industrial no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“O Brasil está em um ponto de transição. A inflação vem cedendo de forma gradual, o que demonstra eficácia da política de juros, mas o equilíbrio entre controle de preços e estímulo à atividade ainda demanda cuidado. A consistência das decisões de hoje é o que garantirá crescimento sustentável nos próximos anos. Manter previsibilidade, transparência e disciplina fiscal será essencial para preservar a confiança do investidor e sustentar o poder de compra das famílias.” André Matos, CEO da MA7 Negócios.