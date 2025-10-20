“Enquanto a produção de grãos aumentou mais de 200 milhões de toneladas nos últimos 15 anos, a capacidade estática cresceu cerca de 80 milhões de toneladas no mesmo período e, dentro das fazendas, apenas 14 milhões. Hoje, apenas 20% da capacidade de armazenagem do País está nas propriedades rurais.” Tiago Pereira, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

“As empresas de menor porte terão uma alternativa para acessar investidores e captar recursos, com regras e custos proporcionais à sua realidade, seja por meio de ações ou de títulos de dívida. Existe uma demanda represada por financiamento em empresas menores e fora dos grandes centros, e o Regime Fácil da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chega para destravar esse potencial, ampliando a diversidade de emissores e fortalecendo todo o mercado.” Flavia Mouta, diretora de Emissores e Relacionamento da B3.

"A violência não é fruto de um infortúnio pessoal, de uma má escolha que a mulher tenha feito, de azar. Ela tem bases socioculturais profundas, arraigadas nas desigualdades de gênero, que colocam a mulher em posição de inferioridade quando comparada ao homem. E uma das piores repercussões da violência contra as mulheres é o feminicídio." Mara Gabrilli, senadora (PSD-SP).