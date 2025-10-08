“A cada mês, o Rio Grande do Sul mostra ainda mais sua potência e a atratividade de seus destinos. É uma região extremamente diversificada que atrai uma variedade enorme de visitantes ao Estado.” Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

“A logística vive um efeito sanduíche. De um lado, custos operacionais em alta e exigências regulatórias mais rigorosas. Do outro, demanda crescente por agilidade, sustentabilidade e eficiência. As empresas que não se adaptam viram alvo. As que têm caixa, ou investidores, saem às compras.” Leonardo Grisotto, especialista em fusões e aquisições (M&A).

“Mesmo com a queda de 20% nas vendas aos Estados Unidos, o avanço das exportações brasileiras em setembro reflete a capacidade de adaptação do País diante de choques externos. Para o investidor, o alerta é claro: o risco político e comercial é parte permanente do jogo.” Fábio Murad, economista.

“Para esta safra da soja, temos a expectativa de uma recuperação da produtividade e de um desempenho mais positivo. Se os números se confirmarem, e o clima ajudar, a produção de soja pode voltar a colocar o Rio Grande do Sul em destaque nacional na produção do grão.” Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS.







