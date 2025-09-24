Cassio Trogildo, secretário municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural de Porto Alegre

“Enquanto a Rússia, com 4,79% de juros reais, terceira maior taxa no mundo, o Brasil tem quase o dobro desse patamar. Isso mostra como o ambiente monetário brasileiro ainda é bastante restritivo, refletindo a busca por controle da inflação em um cenário de incertezas externas e crescimento moderado da economia.” Raissa Florence, economista.

“A América do Sul reúne clima, solo e gente preparada para produzir com qualidade e escala. É um mosaico de cadeias produtivas que vão de frutas frescas a grãos e outras culturas estratégicas. Para os produtores, isso significa oportunidade para elevar eficiência, mitigar riscos climáticos e capturar melhor preço, com apoio de nutrição de plantas, biossoluções e tecnologia de aplicação.” Antonio Coutinho, diretor técnico e comercial da América do Sul na Brandt Brasil.