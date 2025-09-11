“Em momentos de crise, é fundamental que as empresas compreendam que nenhuma organização está imune a problemas financeiros, e que estes podem surgir a qualquer momento. Investir em controles e gestão adequados é crucial para identificar e corrigir pontos de vulnerabilidade e garantir que o negócio se mantenha competitivo.” Denis Barroso, especialista em recuperação empresarial.

“Com a Reforma Tributária, não basta cumprir a lei. É preciso antecipar cenários e ajustar processos para não comprometer o fluxo de caixa.” Denis Satolo, líder de Business Process Solutions (BPS) da Grant Thornton Brasil.

“O novo patamar de mais de meio bilhão de ataques de phishing no Brasil é alarmante e demonstra uma nova era do crime digital. Se antes os golpistas usavam a IA para criar fraudes mais convincentes, como os deepfakes, agora eles a utilizam para automatizar a distribuição em uma escala nunca vista anteriormente.” Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para as Américas.

“A instabilidade e a crise política que atravessamos exigem sobriedade e humildade. Teremos que ser mais criativos, mais sérios, na forma como trabalhamos com a oposição.” Sébastien Lecornu, primeiro-ministro da França.