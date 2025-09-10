“Se for aprovado, o acordo UE–Mercosul aparece no dia a dia aos poucos. A gente deve ver mais variedade e tendência de preços menores em remédios, equipamentos, químicos e peças de carro, conforme as tarifas caem. No agro, mais acesso à Europa pode puxar a demanda e mexer em alguns preços aqui dentro, mas produtividade e concorrência ajudam a segurar. Em meio à tensão com os EUA, o acordo funciona como uma proteção.” Jackson Campos, especialista em comércio exterior.

"A democratização da geração própria solar amplia o protagonismo do Brasil na transição energética, atrai novos investimentos, gera muitos empregos verdes locais e de qualidade, fortalece a sustentabilidade, alivia o orçamento das famílias e eleva a competitividade dos setores produtivos brasileiros." Bárbara Rubim, vice-presidente de geração distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

“Desde 2021 conversamos com a União, que sempre sinalizou positivamente para esse movimento de entregar o Gasômetro à prefeitura. Infelizmente, fomos surpreendidos com uma ação às vésperas do lançamento do edital. Mas seguimos acreditando no diálogo para resolver essa situação em definitivo.” Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre.